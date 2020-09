Libye: vers une reprise des négociations au Maroc

Membres des troupes du Gouvernement d’union nationale libyen, à Tripoli, le 4 juin. (image d'illustration) REUTERS/Ayman Al-Sahili

Texte par : RFI

Le Maroc s’apprête à accueillir la semaine prochaine deux délégations libyennes, représentant d'une part le parlement libyen, basé à Tobrouk, dans l'Est, et de l'autre, le Haut Conseil de l’Etat, basé à Tripoli et censé être la chambre haute du parlement libyen en vertu de l’accord de Skhirat de décembre 2015, mais qui n'est pas reconnu par le parlement. Cette rencontre serait donc symbolique, avec pour but d’essayer de consolider le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière et de relancer le processus politique.