Niger: la CNDH met en cause des soldats «incontrôlés» dans les tueries de la zone d'Inates

La Commission nationale nigérienne des droits humains (CNDH) a publié vendredi 4 septembre le rapport de sa mission d’enquête sur les meurtres de 102 personnes dans la zone d’Inates, près de la frontière malienne. Des équipes de la CNDH ont retrouvé six fosses communes dans lesquelles 71 victimes ont été enterrées. Selon le rapport, les auteurs seraient des « soldats incontrôlés » de l’armée nigérienne. Tous les témoignages recueillis sont formels. Des soldats sont donc mis en cause mais pas la hiérarchie et l'institution militaire. Les enquêteurs de la CNDH demandent justice et réparation.