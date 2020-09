RDC: où en est le projet de justice transitionnelle ?

Le président congolais Félix Tshisekedi. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À quoi pourrait ressembler un mécanisme de justice juridictionnelle en République démocratique du Congo ? Dans ce pays, les crimes les plus graves ont été commis depuis plus de 25 ans, durant les deux guerres, mais aussi depuis toujours dans la partie Est du pays, dans les Kasai, au Tanganyika… Le président Tshisekedi avait demandé à son gouvernement majoritairement issu de la coalition de son prédécesseur de réfléchir à un mécanisme de justice transitionnelle pour juger les crimes les plus graves. Il l’avait d’ailleurs rappelé à l’ordre début août. Deux projets de décrets étaient à l’étude depuis plusieurs mois. Ils devraient bientôt être présentés en conseil des ministres.