Tchad: la détresse des paysans après des incendies dans les palmeraies du Nord

Les populations de l’Extrême-Nord du pays appellent à l’aide quelques semaines après des incendies qui ont ravagé mi-août des palmeraies où sont produites les dattes. Dans le désert tchadien,cette production est la principale source de revenus pour les paysans et face à l’ampleur des dégâts, ceux-ci en appellent à la solidarité.

Il y a quelques semaines, un incendie d’origine inconnue a ravagé la palmeraie de Tigui, à près de 200 kilomètres au nord de Faya-Largeau en direction de la frontière libyenne. Mahamat Alafouza Barkai, le secrétaire général de l’association pour le développement de Tigui, raconte l’ampleur des dégâts : « L’estimation que nous avons faite après l’incendie est de 33 000 pieds de dattiers détruits par le sinistre. Ce sont des dattes très rares qu’on ne retrouve pas ailleurs. »

Dans la palmeraie appelée Wani, l’heure est grave et la situation risque d’empirer si rien n’est fait, plaide le représentant des populations de Tigui : « Je crois que l’année prochaine, il faut s’attendre à une famine, c’est certain. Nous, ressortissants de Tigui, nous lançons un appel à vivre aux personnes de bonne volonté et surtout les organismes des Nations unies, les pouvoirs aussi, à venir à la rescousse de cette population. »

Les incendies des palmeraies sont provoqués par des étincelles qui tombent sur des branches mortes qui n’ont pas été émondées, une taille d’entretien importante dans la culture. C’est le cas dans la plupart des palmeraies du nord du Tchad.

