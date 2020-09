Congo-Brazzaville: les réformes économiques insuffisantes des pays de la CEMAC

La Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) pointe les faiblesses dans la mise en place des réfromes de diversification de l'économie, comme ici à Brazzaville. SAMIR TOUNSI / AFP

Initié en 2016 dans le but de résorber la crise économique provoquée par la chute des prix des matières premières, le pétrole notamment, le Programme de réformes économiques et financières des six pays membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (PREF-CEMAC) connaît des faiblesses dans son application, selon un rapport publié le 4 septembre à Brazzaville. Et l'intégration sous-régionale est en retard.