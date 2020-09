Coronavirus au Sénégal: le cri d’alerte des artistes

Au Sénégal, la fermeture des lieux de spectacle a été prolongée jusqu’à novembre. JOHN WESSELS / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Six mois après l’apparition de la pandémie de coronavirus dans le pays, ils dénoncent « la lente agonie » du monde des arts. Plus de concert depuis la mi-mars, les salles de spectacle sont fermées. Réunis au sein d’un collectif, les professionnels du secteur ont lancé une pétition, et adressé une lettre ouverte au chef de l’État pour alerter sur leur situation.