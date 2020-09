Les concertations nationales sur la transition politique s'ouvrent au Mali

Ouverture des concertations nationales sur la transition politique au Mali, ce samedi 5 septembre 2020. David Baché/RFI

Ces discussions ont débuté ce samedi 5 septembre, un peu après 10h, heure locale. Elles se tiennent à Bamako et dans les capitales régionales du pays, après le coup d’État militaire du 18 août dernier, et rassemblent l’ensemble des « forces vives du pays » : partis politiques, société civile et groupes armés signataires de l’accord de paix. Tous doivent poser les jalons de cette transition, sous la direction des militaires au pouvoir depuis plus de deux semaines.