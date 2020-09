Libye: Antonio Guterres réclame la fermeture des centres de détention de migrants

Près de 3 000 migrants seraient actuellement prisonniers en Libye (image d'illustration) Taha JAWASHI / AFP

Les conditions dans lesquelles vit la population civile en Libye inquiète l’ONU et en particulier les migrants qui se retrouvent bloqués en Libye, coincés dans l’enlisement du conflit entre le gouvernement d’union nationale et l’Armée de libération nationale du Général Haftar. Dans un rapport remis vendredi au Conseil de sécurité, le secrétaire général Antonio Guterres réclame la fermeture des centres de détention de migrants illégaux, et s'insurge de la violation de leurs droits.