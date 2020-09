Coronavirus au Gabon: les esthéticiennes reprennent le travail

Audio 01:18

Une jeune femme se fait épiler à la gare routière de Libreville le 5 septembre 2020, un coin prisé pour le rapport qualité-prix. Yves Laurent Goma

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les chiffres officielles concernant la pandémie de coronavirus dans le pays sont rassurants. Selon les statistiques publiées ce vendredi 4 septembre, il n’y a plus que 9 personnes hospitalisées dont 2 en réanimation dans l'ensemble du Gabon.Grâce au déconfinement partiel décrété par les autorités, les esthéticiens de la gare routière de Libreville ont repris du service pour le plus grand plaisir de leurs clients fidèles qui apprécient ce coin du plus grand marché de la capitale, notamment en raison de l’excellent travail à petit prix de ces professionnels de la beauté.