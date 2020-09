Côte d'Ivoire: le silence de l'Elysée après la rencontre Ouattara-Macron fait réagir

Les présidents français et ivoirien Emmanuel macron et Alassane Ouattara, en décembre 2019 (image d'illustration) Ludovic MARIN / AFP

Après le déjeuner de travail de vendredi entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Paris, la classe politique ivoirienne n’est pas avare de commentaires. Le silence de l’Elysée est l’objet de multiples réactions et interprétations. Selon la présidence ivoirienne en revanche, « les deux chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France » et « ils ont noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées ».