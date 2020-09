Madagascar: la colère des producteurs de lait

Des centaines de litres de lait déversés dans les rues d'Antsirabe et de Betafo, deux villes situées à près de 200 km au sud de la capitale malgache, Antananarivo. Une action menée ce samedi matin 5 septembre par des éleveurs de vaches laitières et producteurs de lait en colère après la fermeture par l'administration fiscale de l'usine de produits laitiers AAA dans cette région, la semaine dernière. Ces paysans ne parviennent plus à écouler leurs marchandises. Une usine qui appartient au groupe agroalimentaire de l'ancien président Marc Ravalomanana. Quatre magasins du même groupe et distribuant les produits laitiers de cette usine ont aussi été fermés par la direction générale des impôts ces deux dernières semaines.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

« Plus personne n’achète notre lait. Les paysans souffrent », peut-on entendre dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ils étaient une centaine devant la gare d'Antsirabe, en plein centre-ville, et à Betafo, à 20 km de là pour manifester leur ras-le-bol après la fermeture de l'usine AAA.

« On a jeté ces litres de lait pour montrer notre désespoir, explique Claude Karin, collecteur de lait et éleveur. On n'est pas d'accord avec la décision de l'État fermer l'usine qui achète notre marchandise depuis toujours. Aujourd'hui on vend notre lait aux vendeurs de café, aux fabricants de fromages et yaourts artisanaux. Je produis 215 litres de lait par jour mais ces petits vendeurs m'achètent au maximum 15 litres. On ne sait plus quoi faire. On ne peut plus vivre comme ça. »

« Pris en otage »

La région où se situe l'usine est la zone la plus productrice de lait à Madagascar. Les paysans ont déjà peiné pendant le confinement à vendre leur marchandise. Radezy, éleveur de vaches, a vidé un bidon de 15 litres de lait dans les rues de Betafo.

« La fermeture de cette usine, c'est une perte totale de ma source de revenu, déplore-t-il. Pendant le confinement elle avait réduit les quantités achetées et maintenant elle est carrément fermée. Il y a ce problème entre l'usine et l'État mais il faut qu'ils règlent ça de leur côté parce que là tous les producteurs de lait sont pris en otage. On propose à l’État d’autoriser Triple A à continuer de fonctionner ou alors de nous donner une alternative. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. »

Avant sa fermeture, Triple A transformait environ 10 000 litres de lait par jour et se fournissait auprès de 2000 éleveurs.

