RDC: les raisons de l'arrestation de Christian Ngoy, mis en cause dans l'affaire Chebeya

Un soldat lors d'ue audition dans l'affaire Chebeya, le 21 avril 2015. (image d'illustration) AFP PHOTO / FEDERICO SCOPPA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Arrêté jeudi 3 septembre à Lubumbashi par des militaires et transféré le même jour dans la capitale congolaise Kinshasa où il reste en détention, le colonel de police Christian Ngoy Kenga Kenga, notamment mis en cause dans les meurtres en 2010 des défenseurs des droits humains Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, devrait avoir à s'expliquer devant la justice militaire. Outre la détention d'armes de guerre, on lui reprocherait aussi d'entretenir un réseau de malfaiteurs dans la deuxième ville de République démocratique du Congo (RDC).