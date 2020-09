Madagascar: le président Rajoelina annonce un nouvel allègement des mesures sanitaires

Le président Andry Rajoelina s'est exprimé dimanche 6 septembre au soir à la télévision nationale sur la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le pays compte 15 319 cas de coronavirus dont 200 décès. L'épidémie est « maitrisée » à Madagascar et le nombre de personnes contaminées est en baisse, a fait savoir le chef de l'État qui a annoncé un nouvel allègement des mesures sanitaires sur tout le territoire et une reprise progressive des activités quotidiennes.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Il s'agit d'une mesure attendue par de nombreux Malgaches : la réouverture de la circulation entre régions. Les lignes de taxis-brousses de la capitale, Antananarivo, vers le sud, le sud-est et l'ouest du pays notamment, vont reprendre progressivement à partir du vendredi 11 septembre. La semaine dernière, les autorités avaient rouvert l'axe qui mène dans l'est du pays.

Le chef de l'État a aussi autorisé la reprise des entraînements sportifs, la réouverture des lieux de culte, des sites touristiques et culturels ; des bars et des karaokés jusqu'à 22h avec un nombre maximum de 100 clients. « Des règles sanitaires grandement allégées » mais les gestes barrières comme le port du masque doivent être respectés sous peine de travail d'intérêt général, a indiqué Andry Rajoelina.

Essai concluant pour soigner le Covid-19

« La lutte contre le Covid-19 n'est pas terminée, a-t-il déclaré. Même si on voit qu'il y a une baisse du nombre des personnes touchées, la situation d'état d'urgence sanitaire continue sur tout le territoire tant que le coronavirus n'est pas complètement vaincu. L'irresponsabilité d'une seule personne peut contribuer à propager le virus. Beaucoup de pays vivent en ce moment une deuxième vague donc nous devons faire tout notre possible pour que Madagascar ne fasse pas marche arrière. Je lance un appel pour que chaque citoyen se protège et soit vigilant parce que c'est le seul moyen de vaincre cette épidémie. »

Le président malgache, qui a vanté ces derniers mois l'efficacité d'une décoction contenant de l'artemisia pour prévenir et guérir du Covid-19, a affirmé dimanche soir qu'un essai clinique d'un traitement injectable à base d'artésunate et de vitamine C s'est révélé concluant pour soigner les malades du coronavirus.

