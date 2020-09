Mali: reprise du procès du jihadiste Al-Hassan à la Haye

Le jihadiste malien Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (d) suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Tombouctou en 2012 comparaît devant la CPI, le 4 avril 2018. Peter Dejong / POOL / AFP

Le procès du djihadiste malien Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud reprend, ce mardi 8 septembre, à la Haye. Il est jugé à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. On l’accuse d’avoir « tyrannisé », selon l’accusation, les habitants de Tombouctou pendant l’occupation djihadiste, en 2012. Après deux jours d’audience, en ouverture le 14 et le 15 juillet, l’ex-commissaire de la police islamique de Tombouctou sera de nouveau face aux juges de la CPI.