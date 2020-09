Concertations nationales au Mali: le comité d'experts à pied d’œuvre

Diarra Fatoumata Dembélé, qui dirige le comité d'experts, est une ancienne juge de la CPI (image d'illustration) PHIL NIJHUIS / AP / AFP

Après des discussions ce week-end dans la capitale Bamako et à l’intérieur du Mali que sur la transition, de nombreuses propositions ont été faites par les délégués. Depuis lundi 7 septembre au matin, un comité d’experts travaille sur les documents et les propositions reçues de différentes régions du Mali. L’idée est de faire une centralisation et de dégager une ligne directrice aux concertations nationales qui débutent jeudi 10 septembre.