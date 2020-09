Nigeria: les autorités annoncent des distributions d’aide alimentaire dans l'Etat de Borno

Le gouvernement nigérian a annoncé que l’armée allait procéder à des distributions d’aide alimentaire pour les réfugiés se trouvant dans les zones enclavées de l’Etat de Borno, au nord-est du pays. Certaines zones de cette région ravagée par dix ans d’insurrection jihadiste, sont rendues inaccessibles par l’insécurité et les inondations qui rendent les routes impraticables.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

La ministre nigériane des Affaires humanitaires a inspecté ce week-end les avions de l’armée de l’air qui vont convoyer l’aide humanitaire dans les zones isolées de l’Etat de Borno. L’opération conduite par l’armée de l’air nigériane doit bénéficier à plus de 152 000 déplacés internes, dans les zones reculées de cette région.

Les restrictions de mouvement liés à la crise du coronavirus, la saison des pluies et l’insécurité rendent l’accès aux populations particulièrement difficile pour les ONG.

Le principe d’une collaboration entre les forces de sécurité nigérianes et les organisations humanitaires a été acté au mois de novembre lors d’une réunion des acteurs à Maiduguri.

Selon les Nations unies, l’insécurité alimentaire est alarmante dans les Etats de Borno, Adamawa et Yobe, les plus touchés par le conflit jihadiste. Dans ces trois régions, plus de 10 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire pour leur survie, soit quatre personnes sur cinq. C’est le nombre le plus élevé depuis cinq ans selon l’ONU.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne