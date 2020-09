Rwanda: le président Kagame dément que Paul Rusesabagina ait été kidnappé

Paul Rusesabagina photographié à Bruxelles lors d'une conférence sur la situation au Rwanda, le 18 juin 2019. NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Texte par : RFI

Au cours d'une interview, ce dimanche 6 septembre, à une agence de presse rwandaise, Paul Kagame a démenti que Paul Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film « Hôtel Rwanda », ait été kidnappé. Critique et opposant de longue date du président rwandais, Paul Rusesabagina, 66 ans, était apparu lundi à Kigali, menottes aux poignets et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse « d'avoir financé et créé des groupes terroristes ».