En RDC, le gouverneur de la province du Sankuru convoqué par la justice militaire

Joseph Stéphane Mukumadi devra se présenter lundi prochain à l'auditorat supérieur militaire de Mbuji-Mayi. Le gouverneur et un colonel des forces armées sont accusés par l'ONG Journaliste en Danger d'avoir torturé des journalistes et d'avoir incité des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline.