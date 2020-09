Maroc: Casablanca verrouillée face à l’extension de la pandémie de coronavirus

Des forces de l'ordre patrouillent pour remettre en place le confinement à cause d'une hausse des contaminations au Covid-19, le 17 août 2020 (image d'illustration) AFP Photo/Fadel Senna

Texte par : RFI

Au Maroc, le ministre de la Santé estime que le pays « risque d'être submergé par le virus du Covid-19 ». Dimanche 6 septembre, le pays a enregistré plus de 2000 nouveaux cas de contamination, dont 42% dans la région de Casablanca. La capitale économique s'est donc vue imposée de nouvelles mesures : couvre-feu à 22h, et fermeture de tous les établissements scolaires, secondaires et universitaires.