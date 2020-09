RDC: Martin Fayulu et Théodore Ngoy convoqués par le parquet suite à la plainte d'une ONG

L'opposant Martin Fayulu (photo) et Théodore Ngoy sont visés par la plainte d'une ONG (image d'illustration) REUTERS/Baz Ratner

Les opposants Martin Fayulu et Théodore Ngoy ont été convoqués par le parquet général près la cour d’appel de Kinshasa-Gombe, mercredi, pour avoir évoqué fin août la possibilité de mise en accusation du président Félix Tshisekedi. En cause, une salve d’ordonnances présidentielles qu’eux et le camp de l’ex-président Joseph Kabila jugent inconstitutionnelle. Les deux opposants ont reçu lundi soir leur convocation.