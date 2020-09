Soudan: des inondations meurtrières font plus de 500000 déplacés

Pour les personnes déplacées, certaines peuvent aller chez des amis ou leur famille mais la plupart se retrouvent dans des camps ou des tentes ou encore dans des bâtiments publics comme les écoles, mais celles-ci doivent ouvrir dans les prochaines semaines alors que va-t-il se passer? On ne peut pas les mettre dehors, mais il faut que les écoles ouvrent. De plus certaines écoles sont inondées donc là encore, comment préparer la rentrée des élèves? Avec la montée des eaux, il y a aussi le problème des maladies comme la malaria et surtout le choléra ou encore, les serpents et les scorpions qui sont obligé de sortir et vont mordent beaucoup plus de gens, et avec la situation les soins ne sont pas toujours donnés à temps. Ce sont toutes ces choses que nous devons gérer dans l’immédiat sans oublier de gérer l’après, car c’est tout aussi important.