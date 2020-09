Guinée: qui sont les 10 candidats déclarés à la présidentielle ?

C’est parti pour la présidentielle en Guinée. La date limite pour le dépôt des candidatures est clôturée ce mardi et ceux qui ont postulé en attendant la liste définitive qui sera publiée par la Cour constitutionnelle dès ce mercredi sont connus.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Conakry, Moctar Bah

Dix hommes et deux femmes ont fait acte de candidature, dont le président sortant Alpha Condé et son principal opposant depuis 2010, Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé est candidat à un troisième mandat, alors que Cellou Dalein Diallo tente pour la troisième fois de conquérir la magistrature suprême. Ils demeurent les deux grands favoris.

Outre ces deux poids lourds, il y a ceux qui sont capables de troubler le sommeil des prétendants. Ousmane Kaba chasse sur les mêmes terres qu’Alpha Condé - et ces dernières années, son parti a fait d’énormes progrès dans le cadre de son implantation dans la région.

Abdoul Kabélé Camara, ancien bâtonnier et plusieurs fois ministre, est originaire de Coyah, dans la périphérie de Conakry. Il y a aussi Abdoulaye Abé Sylla, qui en est à son second essai.

Les deux dames, Makalé Sylla et Makalé Traoré, toutes deux anciennes ministres, sont dans la course. Les cinq autres - Moro Mandjouf Sidibé de l'AFC, Bouya Konaté de l’UDIR, Laye Souleymane Diallo du PLP, Edouard Zoutomou Kpoghomou de l’UDRP et Ousmane Doré du MND - sont tous des novices.

Le dépôt des candidatures clos, la liste des retenus sera connue ce mercredi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne