RDC: colère des déguerpis de Mbobero après la visite d'une délégation du clan Kabila

Capture d'écran d'un extrait du documentaire «—Mbobero, la raison du plus fort est toujours la meilleure—». Capture d'écran

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans cette localité du Sud-Kivu, depuis 2016, selon la société civile, un hôpital et quelques 300 maisons ont été détruits et une quarantaine d'autres restent enclavées au sein d'une concession contestée et attribuée à l'ancien chef de l’État. Une délégation était sur place le week-end dernier pour lancer des négociations autour de l’indemnisation. Certaines victimes ont reçu 2 000 dollars, ce qui est loin de satisfaire le Comité des déguerpis.