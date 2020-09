Soudan: le Premier ministre se rend dans les zones en proie aux inondations

Des inondations à Khartoum au Soudan, le 8 septembre 2020. REUTERS/El Tayeb Siddig

Parmi les pays africains durement touchés par des inondations ces derniers jours figure le Soudan. Selon le dernier bilan officiel, 16 des 18 provinces du pays sont concernées par la montée soudaine des eaux des rivières et du Nil, des centaines de milliers de maison, d'écoles et de bâtiments publics se sont effondrées et une centaine de personnes ont perdu la vie.