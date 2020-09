Afrique du Sud: décès de George Bizos, avocat de Nelson Mandela

Le célèbre avocat anti-apartheid George Bizos (ici en 2017). GULSHAN KHAN / AFP

Texte par : RFI

L’avocat des droits de l’homme et combattant contre l’apartheid George Bizos est décédé en Afrique du Sud ce mercredi, à l’âge de 92 ans. Il était l’avocat et proche ami de Nelson Mandela, et a également défendu les grandes figures de l’ANC. Il avait pris sa retraite il y a quelques années, mais il aura marqué la vie politique du pays par ses plaidoiries et son combat pour les opprimés.