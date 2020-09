Cameroun: Bamenda, dans le nord-ouest, totalement paralysée depuis trois jours

Les forces de sécurité y ont lancé une opération de sécurisation, appelée « Bamenda Clean » après des affrontements la semaine dernière entre l’armée et des combattants séparatistes, suite au décès d’un policier, abattu mardi dernier en pleine ville. La tension déjà élevée dans cette région anglophone, est encore montée d'un cran cette semaine.

D’après plusieurs témoignages, le centre de Bamenda est totalement désert. Les commerces sont fermés, il n’y a aucune circulation dans les rues où l’on voit quelques rares piétons dans certains quartiers, notamment autour du grand marché de Bamenda, où certains sont venus s’approvisionner. L’armée est stationnée à divers carrefours du centre-ville et procèdent à des contrôles d’identité. Des témoins évoquent également une descente de l’armée dans certains quartiers.

À l’origine de cette opération militaire, il y a le meurtre d’un policier la semaine dernière. Une action attribuée aux séparatistes et qui a été suivie d’affrontements entre ces séparatistes et les forces de sécurité. Les autorités ont donc décidé de lancer cette opération dite de sécurisation de la ville dénonçant les attaques perpétrées par les terroristes et criminels. Elles ont aussi décidé d’interdire la circulation des motos taxis au motif que les séparatistes utilisent ce moyen de transport pour mener à bien leurs actions.

Dans la foulée, les séparatistes auraient intimé aux habitants de Bamenda de ne pas circuler, même en automobile. Pas peur, la population est restée donc chez elle. Certains ont même décidé de quitter la ville, comme l’explique une enseignante : « Pour moi C’est une zone de guerre. Depuis dimanche beaucoup de personnes sont parties de la ville, comme les séparatistes se cachent parmi les civils, certains se font tuer car les séparatistes eux, savent s’échapper. Si je pouvais choisir quel groupe croiser dans la rue, je choisirais les séparatistes, eux au moins ils parlent la même langue que moi et on peut se comprendre. Avec l’armée, la barrière de la langue fait qu’on ne comprend pas ce qu’ils disent, et à partir de ce moment-là, nous sommes en danger. La meilleure chose que l’on puisse faire c’est sortir du centre-ville et s’éloigner le plus possible de Bamenda. »

À noter que le gouvernement Camerounais a annoncé la tenue d’élections régionales en décembre. Les premières du genre, car si elles sont prévues par la Constitution, elles n'ont jamais eu lieu. Pour le gouvernement, il s’agit de répondre aux demandes de décentralisation du pouvoir, notamment dans les deux régions à majorité anglophone : le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.

