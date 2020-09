Vers un report de la présidentielle et des législatives en Centrafrique?

Un agent électoral compte les bulletins après la fermeture des bureau de vote, à Bangui, le 30 décembre 2015. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Centrafrique, l’opposition et la société civile assurent que l’Autorité nationale des élections est confrontée à de nombreux problèmes et ne pourra pas organiser la présidentielle et les législatives prévues le 27 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a donc décidé d’auditionner l’ANE et son verdict est sans appel.