Coronavirus au Niger: annulation de la cure salée, le rendez-vous des éleveurs

La traditionnelle cure salée à l'ouest d'Agadez n'aura pas lieu cette année. Elle devait commencer le 19 septembre. Les autorités ont annoncé ce jeudi l'annulation du rendez-vous à Ingall en raison de la situation sanitaire.

Traditionnellement, la cure salée rassemble généralement des milliers d'éleveurs pour fêter la fin de la saison des pluies. C'est l'occasion de concours de beauté, de courses de chameaux. La cure salée avait repris en 2010 après avoir été interrompue trois ans en raison de la rébellion armée touareg dans la zone.

Cette annulation, Mohamed Anako, président du Conseil régional d'Agadez et président du Comité régional d'organisation de la cure salée, l'explique par un souci de sécurité sanitaire dans le contexte de pandémie de Covid-19 : « Vous savez la cure salée, c’est un évènement de renommée internationale. Donc dans cette période, les pasteurs de pratiquement tout le Sahel se retrouvent à Ingall. Des milliers d’éleveurs. Tout le monde se retrouve à Ingall pendant cette période. Donc, le risque de contagion du virus sera élevé bien entendu, surtout que nous, à Agadez, dieu merci, la pandémie est en train de partir. On n’enregistre pas depuis un certain temps de cas. Donc, nous devons créer les conditions pour qu’il n’y ait pas de contamination. »

Le Niger est relativement peu touché par le nouveau coronavirus avec officiellement un peu plus de 1 100 cas de contamination pour 69 décès. Les frontières aériennes sont ouvertes, mais les frontières terrestres restent fermées.

