Le chef de la diplomatie turque salue des «convergences de vues» avec le Sénégal

Mevlüt Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères. Reuters

Mevlüt Cavusoglu a quitté le Sénégal vendredi soir, après des étapes au Mali et en Guinée-Bissau, dans le sillage de la visite officielle du président turc à Dakar en début d’année. Sur fond de tensions entre la Turquie et la France – qui reste le premier partenaire commercial du Sénégal -, Ankara veut renforcer sa coopération économique avec Dakar, et mise aussi sur une influence diplomatique dans la région.