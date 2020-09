Guinée-Bissau: fin de la mission de la force d’attente de la Cedeao

Les soldats ouest-africains de la mission de la Cedeao en Guinée-Bissau (Ecomib), déployés depuis 2012 quittent le pays. Leur mission est arrivé à terme officiellement ce jeudi. Ils étaient environ 800 hommes à leur arrivée en 2012, composés de soldats nigérians, burkinabé, sénégalais et togolais. Cette force sous-régionale était chargée de protéger les chefs d’institutions et les édifices publics. Leur présence a permis de garantir la stabilité du pays.

Avec notre correspondant à Bissau, Allen Yéro Embalo

Le mandat de la force est officiellement arrivé à terme avec le sentiment d’une mission bien accomplie. « On peut affirmer sans aucune exagération que la force de l’Ecomib a rempli sa part de responsabilité avec abnégation, détermination et efficacité pour la stabilisation de la Guinée-bissau et pour son retour à la normalité », a déclaré Jean Claude Kassy Brou, président de la commission de la Cedeao, lors de son intervention.

Et en guise de reconnaissance, l’ensemble des troupes a été distinguée par la médaille de l’ordre national de Mérite, de Coopération et de Développement, la troisième plus haute distinction du pays.

Pour le chef de l’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, l’expérience des soldats de l’Ecomib sera capitalisée. « Nous sommes convaincus que les efforts consentis par eux, toutes les preuves d’expériences transmises, seront capitalisés et bien utilisés par les autorités nationales et par nos forces de défense et de sécurité. »

Le contingent togolais a déjà quitté Bissau la semaine dernière, de même qu’une partie des Nigérians. Il reste des soldats sénégalais et burkinabè qui doivent aussi partir dans les prochains jours.

