Libye: vers une reprise du dialogue sous l’égide de l’ONU

Les forces de l'armée nationale libyenne à Bengazhi. (Illustration). Abdullah DOMA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La mission de Nations unies en Libye a annoncé jeudi 10 septembre qu’elle allait lancer les préparations nécessaires pour la reprise du dialogue politique inclusif. Une annonce qui intervient après des semaines de pourparlers et des avancées. Les représentants de l'Ouest, le camp du gouvernement d'union nationale (GNA), et de l’Est, le camp du maréchal Khalifa Haftar et du Parlement de Tobrouk, se sont mis d’accord sur des changements à la tête de plusieurs institutions.