Mozambique: Amnesty International dénonce la torture de jihadistes présumés

Province de Cabo Delgado, Mozambique, située à l'extrême nord-est du pays. Emidio JOSINE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les forces de sécurité mozambicaines ont-elles torturé des jihadistes présumés dans le nord du pays ? C’est ce qu’affirme Amnesty International, qui dit avoir analysé des photos et des vidéos datant de mai dernier, où l‘on voit des soldats battant et donnant des coups de pied à des prisonniers ligotés, ainsi que de possibles exécutions sommaires. Si les autorités rejettent ces accusations, Amnesty appelle le gouvernement à l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale.