Niger: le fichier électoral jugé fiable par l'OIF et la Cédéao

Un responsable du bureau de vote tient le registre à Niamey lors des élections présidentielle et législatives, le 21 février 2016. AFP/ISSOUF SANOGO

RFI

C'est le fichier qui doit servir aux élections générales de fin décembre au Niger. L'OIF et la Cédéao ont eu une semaine pour auditer le fichier et rendre leurs conclusions. Ce vendredi 11 septembre, ils ont effectué une restitution publique de leurs travaux et communiqué leurs recommandations. En l'absence de l'opposition qui a boycotté la séance.