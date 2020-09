Centrafrique: vers un glissement des élections ?

Ultimes vérifications du matériel de vote, à la veille du scrutin en Centrafrique, le 29 décembre 2015, à Bangui. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Majorité présidentielle, opposition et société civile sont parvenues jeudi à un consensus sur « l’impossibilité » d’organiser dans les délais les élections présidentielle et législatives du 27 décembre, et sur la nécessité de mettre en place un glissement électoral en raison des retards dans l’enregistrement des électeurs. Les diplomates se félicitent d’une avancée qui permettrait de préserver la stabilité du pays.