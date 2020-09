Mauritanie: de graves inondations touchent l'est du pays

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani au sommet de Pau sur la situation au Sahel, le 13 janvier 2020. REGIS DUVIGNAU / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans les villes de l’Est mauritanien près de la frontière avec le Mali, les pluies diluviennes font des victimes tout en causant l’effondrement de centaines de maisons et des digues de protection. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le président Ghazouani a effectué jeudi et vendredi une visite dans ces deux villes pour constater l’ampleur des dégâts. Il a promis l’aide de l’État pour soulager la souffrance des populations sinistrées et un projet routier pour désenclaver les villes difficiles d’accés pendant la saison des pluies. Mais dans l’immédiat, la priorité c’est Bassiknou, durement touchée par les inondations.

Avec notre correspondant à Nouakchott, Salem Mejbour Salem Dix jours de pluie continue. Située à plus de 1 000 kilomètres de Nouakchott dans l'est du pays prés de la frontière avec le Mali, la ville de Bassiknou et ses environs ont été submergé. Les premières averses ont fait 3 victimes, trois enfants décédés du fait de l'effondrement de leurs maisons dans un village près de Bassiknou. Les parents endeuillés font désormais partie des 2000 sans-abris. Toutes les constructions en banco se sont écroulées sous la puissance du déluge, selon une habitante de Bassiknou. Sur place, le président mauritanien a pris le temps d'écouter le récit des populations sinistrées. Ghazouani a ordonné la distribution gratuite de terrain en faveur des sans-abris. Projet de construction routière Le chef de l'etat porte son regard vers l'avenir : « Certes, il y a eu beaucoup d'eau cette année. La ville a été sérieusement affectée par l'abondance des eaux. Nous l'avons constaté. Je salue à cette occasion le courage des habitants de Bassiknou. Ils doivent cependant penser maintenant à rentabiliser cette saison pluvieuse par l'agriculture et la protection des pâturages. » Au terme de sa visite dans le Hod el Charghi, le président mauritanien a annoncé le demarrage prochain d'un projet de construction d'une route devant relier Nema- Amourj-Adel Bahrou.