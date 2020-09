RDC: le processus de désarmement des FRPI n’avance plus

Aveba, Province de l’Ituri, RD Congo: le commandant du contingent bangladais de la MONUSCO, aux côtés du chef des opérations, surveille le déploiement des troupes dans la région de BUKIRINGI-AVEBA lors de l’opération « UPPERCUT » contre la milice FRPI, Photo MONUSCO/Force

Fin février, la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) signe un accord de paix qualifié d’« historique » avec le gouvernement congolais. La Monusco et divers partenaires sont témoins, et saluent une avancée dans le processus de paix dans la région. Depuis, le processus n’avance plus et la crainte de voir ces miliciens se remobiliser commence à prendre corps.