Congo-B: 256 jeunes médecins formés à Cuba de retour au pays

Le gouvernement congolais a envoyé à partir de 2013 plusieurs centaines d’étudiants en formation en médecin à Cuba. Au moins 256 d’entre eux, représentant entre 10 et 15% des effectifs ont regagné le pays vendredi 11 septembre 2020 avec leurs diplômes. Ils ont été reçus par les autorités qui ont donné des garanties au sujet de leur insertion professionnelle.

Agée de 28 ans Dorelle Divoko-Divoko fait partie de ces 256 jeunes médecins qui rentrent au Congo après 7 ans de formation avec l’ambition de servir le pays dans des conditions qu’ils demandent aux autorités de créer.

« Vraiment on est rentrés avec l’objectif d’aider notre population parce qu’on sait que notre population a besoin de notre aide. Nous demandons à notre gouvernement de mettre à notre disposition des matériels parce qu’à Cuba on a travaillé avec des médecins et on avait du matériel. On voudrait qu’ici aussi, qu’on mette en place des services qui peuvent nous aider à travailler avec la population ».

Le Premier ministre a présenté ces nouveaux médecins comme « des perles », assurant que leur insertion ne saurait tarder. « Tout est fait pour que votre insertion, immersion dans le pays soit la plus régulière et optimale possible. »

A en croire le ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, tous ces nouveaux médecins rentrés de Cuba bénéficieront de stage et seront tous intégrés à la fonction publique.

Cuba est le premier pays étranger qui accueille le plus grand nombre d’étudiants congolais en formation en médecine. D’autres ont pris la direction des pays comme la France et bien d’autres encore sont formés sur place au pays.

