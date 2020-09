Sénégal: des déçus du PDS d'Abdoulaye Wade créent leur propre parti politique

Oumar Sarr, l'ancien bras droit d'Abdoulaye Wade, a décidé de lancer son parti avec d'autres ténors du PDS RFI/Charlotte Idrac

Des anciens membres du PDS, le parti démocratique sénégalais d’Abdoulaye Wade, ont déposé leur demande officielle de création du parti des Libéraux et démocrates /And Suqali (« unité pour le changement »). Un pas de plus dans le divorce au sein de la formation libérale de l’ancien président. Quel sera le positionnement de cette nouvelle formation ? Quelles sont ses ambitions ?