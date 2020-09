Sénégal: les prévisions économiques de nouveau revues à la baisse

La chute drastique de la croissance économique liée à la pandémie, initialement projetée à 6,8% dans la loi de finances de 2020 puis réévaluée à 1,1%, a de nouveau été nouveau réévaluée à -0,7%.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

La relance de l’économie sénégalaise a été « lourdement frappée par la crise de coronavirus », a concédé le ministre de l’Economie Amadou Hott, malgré la reconnaissance des efforts du Sénégal dans la gestion de la pandémie. Le gouvernement s’attend alors à une croissance négative de -0,7% si la tendance actuelle se maintient.

Mais cette hypothèse pourrait être réévaluée à la hausse dans les deux mois à venir grâce aux bonnes récoltes de cette année. Les autorités s’attendent à ce que les productions agricoles augmentent plus que prévu grâce à l’hivernage particulièrement pluvieux cette année.

Le ministre compte aussi sur des projets d’investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance et d’impact social comme la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, le développement industriel privé national, l’innovation et la transformation numérique’

L’autre espoir de relance économique réside dans le tourisme local, alors que le tourisme international est ralenti voire complètement stoppé depuis le début de la pandémie.

