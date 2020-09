Accord pour la construction d’un oléoduc entre la Tanzanie et l’Ouganda

Le président ougandais, Yoweri Museveni et son homologue tanzanien, John Pombe Magufuli, lors d'une rencontre. Ikulu/Tanzania

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C’est un projet redouté par les uns pour ses conséquences sur des dizaines de milliers de personnes qu'il faudra déloger et son impact sur l'environnement, mais souhaité par les dirigeants ougandais et tanzaniens pour ses retombées économiques. Ce dimanche 13 septembre, les présidents des deux pays ont signé un accord sur la construction d'un oléoduc de plus de 14 000 kilomètres pour transporter le pétrole extrait de la région du lac Albert.