Congo-Brazzaville: des ONG plaident pour la levée du couvre-feu

En vue de lutter contre la propagation du coronavirus, Brazzaville vit sous couvre-feu de 20h à 5h du matin (image d'illustration). Wikimedia/Jomako

Depuis le 31 mars, le Congo est en état d’urgence sanitaire, et depuis, la ville de Brazzaville, avec son million et demi d’habitants, vit sous couvre-feu de 20h à 5h du matin. Ce week-end, une plateforme d’ONG de défense des droits et de la démocratie a demandé aux autorités de reconsidérer, d’assouplir ou de lever simplement ce couvre-feu.