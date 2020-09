Gabon: le plus jeune bachelier de l’histoire du pays a 14 ans

Les résultats du baccalauréat 2020 sont connus depuis la fin de la semaine. Parmi les nombreux bacheliers, un élève fait parler de lui : Nathan-Blaise Mihindu Mi Nzambe. À 14 ans, ce petit Gabonais a battu un record : il est devenu le plus jeune bachelier de l'histoire du pays.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Gabarit de sportif, regard innocent, mais plein d’avenir, Nathan-Blaise Mihindu Mi Nzambe refuse d’être présenté comme un génie : « Non, je suis un enfant normal, pas un génie. Ce qui me distingue, c’est ma manière de travailler en fait. » Il a obtenu son Bac C (scientifique) dès le premier tour avec 13,21/20.

Le cursus scolaire de cet adolescent résidant dans un faubourg mal urbanisé de Libreville est assez exceptionnel : « Je suis arrivé au CP à cinq ans avec de bons résultats, je suis directement allé en CE1. Les enseignants ont jugé que ce n’était pas nécessaire de me faire le CP2. Je suis arrivé en CE1, j’avais six ans. À mes sept ans, je suis passé au CM1. Au CM1, j’ai fait trois mois et je suis allé directement au CM2. Après, je suis arrivé en 6e à neuf ans et je suis allé directement en 4ème parce que j’avais de très fortes notes. Et de là, j’ai poursuivi mon cursus scolaire normal. »

Son Bac C désormais dans la poche, ce dernier d’une fratrie de cinq enfants rêve de poursuivre ses études dans une université de grande renommée dans les domaines de la cybersécurité, la pétrochimie ou l’océanographie : « J’aime les secteurs où il y a du défi à relever. Je suis très curieux, ce sont ces secteurs-là qui me conviennent vraiment. »

La pépite d’or dont le père est à la retraite lance un appel à l’aide pour réaliser ses rêves.

