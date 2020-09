Internet perturbé en Algérie pour les épreuves du baccalauréat

Vue de la ville d'Alger du balcon de Saint Raphaël, en 2009. Flickr/Mohamed Amine Boukhoulda/CC BY- SA 2.0

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le baccalauréat a commencé ce dimanche 13 septembre en Algérie. Plus de 600 000 candidats planchent actuellement sur les épreuves qui devaient avoir lieu en juin, mais qui ont été reportées en raison du coronavirus. Et pendant cette période, l’accès à Internet est perturbé et les réseaux sociaux coupés, pour éviter la fraude.