RFI et France 24 lancent la cinquième édition du Challenge App Afrique

« Le numérique au service de la lutte contre les épidémies », tel est le thème de l'édition 2020 du concours Challenge App Afrique de RFI, auquel s’associe cette année France 24 avec l’émission Tech 24.

Pour la cinquième année consécutive, RFI lance son concours Challenge App Afrique. Il est cette année porté par l'émission quotidienne Priorité Santé, et France 24 s'est associé à cette édition avec son programme hebdomadaire Tech 24.

Le concours est accessible à tous les jeunes Africains désireux de soumettre une solution mobile sous la forme d’une application web innovante sur le domaine de la lutte contre les épidémies.

Un peu de contexte

Fin juillet 2020, un nouveau cap a été franchi dans la pandémie du coronavirus, dans le monde. On dénombre plus de 17 millions de cas de contamination – dont plus de 673 000 mortels – depuis l’apparition de la maladie, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles.

Le numérique étant en pleine explosion sur le continent africain, il est indispensable qu’il soit pris en compte dans la riposte organisée contre la pandémie.

Le RFI Challenge App Afrique a pour objectif de soutenir l’émergence d’une solution numérique pour lutter contre toutes les épidémies, présentes ou futures, par le biais d’une application, site web, service SMS ou autre forme de service numérique (Push-Wap, MMS, Wap et Web, Audiotel…).

Le concours a pour vocation également de favoriser et d’encourager les start-up et développeurs sur le continent africain.

Comment candidater ?

Les participants doivent proposer ici un projet en français, innovant, pertinent et applicable en Afrique francophone. Il doit impliquer des associations ou acteurs de la société civile en Afrique. Le règlement entier est disponible ici. Les inscriptions sont ouvertes à tous les entrepreneurs, organisations et organisations africaines, du 14 septembre 2020 au 15 novembre 2020.

Les dix finalistes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et structuré, dans un incubateur de leur pays d’origine, pour le développement de leurs projets. Cet accompagnement sera entièrement financé par RFI et France 24. Le lauréat bénéficiera en plus d’un financement de 15 000 euros pour le développement de son projet.

►Le site du RFI Challenge App Afrique

Le Challenge App Afrique est une initiative soutenue par Engie Africa, Digital Africa, la Société Générale, Africa Global Recycling et le Next Einstein Forum.

