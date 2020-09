Inondations au Sahel: l'aide d'urgence se déploie pour les Burkinabè touchés

Près de 71 000 Burkinabè ont été touchées par les inondations selon les chiffres officiels. Ces inondations ont fait 13 morts et 50 blessés. Des centaines de familles sont aujourd’hui sans-abris. Les besoins urgents sont estimés à plus de 9 milliards de francs CFA.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Les pluies et vents violents ont détruits ou endommagés plus de 5 000 maisons. Selon les chiffres officiels près de 71 000 personnes ont été touchées par les inondations au Burkina Faso. Des centaines de personnes se retrouvent aujourd’hui sans abris. Elles ont été relogées provisoirement dans des écoles et centre d’accueil. Environ 1 700 abris ont été détruits sur différents sites d’accueil des personnes déplacées internes.

Une assistance alimentaire se met en place

Selon le secrétariat permanent du conseil national de secours d’urgence plus de 250 tonnes de vivres et plusieurs animaux ont été également emportés par les eaux. Les personnes sinistrées ont besoin d’une assistance alimentaire. 11 000 personnes ont déjà reçu de l’aide pour deux mois. Cette aide est composée notamment de riz, mil, maïs et haricot.

Mais il faudra surtout reconstruire les habitations, acheter des kits d’hygiène, et assurer un suivi de la santé des sinistrés. Selon les estimations du plan de réponse d’urgence, les besoins s’évaluent à plus de 9 milliards de francs CFA. Le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe naturelle et débloqué 5 milliards de francs CFA.

