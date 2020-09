L'opposant rwandais Paul Rusesabagina inculpé pour terrorisme

L'opposant rwandais Paul Rusesabagina à Kigali le 14 septembre 2020. AFP/Stringer

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Sans surprise, Paul Rusesabagina a été inculpé lundi 14 septembre au Rwanda. L’ex-dirigeant de l’Hôtel des mille collines et opposant avait disparu le 27 aout à Dubaï pour réapparaître quelques jours plus tard à Kigali. 13 chefs d’inculpation ont été retenus contre lui parmi lesquels terrorisme, meurtre et conspiration dans le but d’enrôler des enfants au sein de groupes armés.