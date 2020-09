Le Burundi veut rétablir ses relations avec les Nations unies

Le président burundais Evariste Ndayishimiye est prêt à renouer les relations avec les Nations unies. AFP Photos/Tchandrou Nitanga

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis 2015 et la crise qui a suivi la décision du l’ex-président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, les relations entre le Burundi et les Nations unies étaient au plus mal. Avec l'arrivée du général Evariste Ndayishimiye au pouvoir depuis deux mois, la donne semble avoir changé.