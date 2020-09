Analyse

Mali: ce qui a fragilisé la junte au sommet d'Accra avec la Cédéao

Le Colonel Assimi Goïta, président du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) au Mali, lors du sommet de la Cédéao à Accra, le 15 septembre 2020. Nipah Dennis / AFP

RFI

Ce mardi 15 septembre, la junte militaire a participé à son premier sommet de la Cédéao à Accra, un mini-sommet extraordinaire sur la crise malienne. Le numéro un de la junte, le Colonel Amissi Goïta avait rendez-vous avec les présidents de l'organisation, au dernier jour de l’ultimatum qu'ils lui avaient fixé. Il devait les convaincre de lever les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali depuis le coup d’État du 18 août. Et demander à l'organisation régionale d'accompagner la transition politique malienne. Un plan qui prévoit entre autre une transition de 18 mois soit six mois de plus que ce que recommande la Cédéao. Mais l'organisation régionale maintient pour le moment le cap, et les sanctions, et exige toujours une direction civile à la transition.