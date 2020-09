Paludisme: Anopheles stephensi, le moustique venu d’Asie qui menace l'Afrique

Déjà implanté dans la ville de Djibouti il y a quelques années, un moustique originaire d’Asie et bien adapté au milieu urbain a été repéré en Ethiopie et au Soudan. Son aire géographique pourrait s’étendre davantage en Afrique, exposant ainsi 126 millions de personnes vivant en zone urbaine au risque du paludisme, selon une étude publiée le 14 septembre dans la revue scientifique PNAS.

Publicité Lire la suite

Anopheles stephensi. Tel est le nom de cette espèce de moustique répandue en Asie et qui a, plus récemment, élu domicile aussi dans la Corne de l’Afrique. Jusqu’en 2011, il sévissait dans certains pays d’Asie du Sud-Est, du sous-continent indien et du Moyen-Orient. Depuis, il a été signalé à Djibouti en 2012, en Ethiopie (2016) et au Soudan (2019). L’expansion de cet insecte vecteur du paludisme suscite l’inquiétude.

Alors que Djibouti n’avait plus été confronté à une épidémie de paludisme depuis 1999, voilà qu’à partir de 2012, la capitale a dû faire face à des éruptions de cas de plus en plus importantes. Une alerte pour le reste du continent, car comme l’indique une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ce moustique a la « capacité de survivre et proliférer dans les zones urbaines », contrairement aux autres vecteurs principaux du paludisme, qui préfèrent les zones rurales et péri-urbaines, telle l’espèce Anopheles gambiae, dominante en Afrique.

Des œufs dans les citernes d'eau

En Asie, Anopheles stephensi est le vecteur principal du paludisme en milieu urbain. « Il s’est très bien adapté aux grandes métropoles indiennes », précise Carlo Costantini, chercheur entomologiste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). « Les femelles déposent leurs œufs dans les citernes en ciment pour stocker l’eau. Peu d’espèces peuvent coloniser ce genre de gîtes artificiels ». Pour Anopheles gambiae par exemple, ce sont les flaques d’eau de pluie qui font office de gîtes larvaires. Celles des villes sont trop sales ou polluées pour cette espèce, même si elle semble petit à petit s’en accomoder.

Le moustique Anopheles stephensi se distingue également par son comportement vis-à-vis de ses hôtes. Il pique au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur, à l’inverse d’Anopheles gambiae, qui pique au coeur de la nuit, généralement à l’intérieur. Si Anopheles stephensi colonisait les villes africaines, « l’outil principal de lutte contre la transmission du paludisme – le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide – serait peu efficace », pointe Carlo Costantini.

126 millions d'habitants menacés

La crainte est grande de voir ce moustique des villes gagner du terrain en Afrique. Les auteurs de l’étude publiée dans PNAS ont cartographié les endroits où il pourrait s’implanter, via un modèle prenant en compte différents paramètres (température, précipitations etc.) Résultat : sur 68 villes africaines de plus d’un million d’habitants, 44 villes seraient hautement adaptées à l’insecte – comme Mombasa au Kenya ou Lagos au Nigeria. 126 millions de personnes qui sont aujourd’hui épargnées par le risque de contracter le paludisme, pourraient y être exposées.

Pour l’Organisation mondiale de la santé, la propagation de ce moustique est « une menace potentielle majeure dans la lutte contre le paludisme en Afrique », alors que le fardeau de la maladie y est déjà très lourd : 400 000 personnes y succombent chaque année sur le continent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne