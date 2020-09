RDC: enquête sur le détournement de 250 millions de dollars de la paie des fonctionnaires

Plus de 250 millions de dollars destinés à la paie des fonctionnaires ont-ils détournés en République démocratique du Congo ? En tout cas, une information judiciaire est en cours au parquet général près de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete. Ce dernier ordonne à la police judiciaire d’enquêter auprès de l’Association congolaise des banques. En cause, des soupçons de détournement de ce qu’on appelle le «reliquat de la paie».

Publicité Lire la suite

Depuis la bancarisation de la paie des fonctionnaires en 2011, il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs identifiés presque chaque année et une partie de l’argent qui aurait dû leur revenir n’est jamais retiré des banques commerciales. Or cet argent doit être reversé au compte du trésor public. Selon une requête d’informations, le parquet soupçonne une cinquantaine d’individus de s’être partagé tous les mois quelques 2,5 millions de dollars. L’opération de détournement pourrait avoir duré jusqu’à 101 mois, soit plus de 255 millions de dollars qui auraient disparu entre août 2011 et novembre 2019, toujours selon ce document.

Avec cette requête, le parquet entend obtenir des banques commerciales, via l’Association congolaise des banques, tous les rapports mentionnant le reversement d’argent au trésor public. Tous ces millions que des fonctionnaires fictifs n’ont pas pu retirer.

Nébuleuse…

Cela devait être le bénéfice de la bancarisation, chaque fonctionnaire devant ouvrir un compte et retirer lui-même au guichet son salaire. Toute l’opération devait être supervisée par le comité de suivi de la paie et l’argent économisé devait servir à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Mais l’intersyndicale de l’administration publique assure que ses affiliés n’ont jamais vu la couleur de cet argent. Elle dit avoir réclamé pendant des années un audit en vain.

Une source au sein du comité du suivi de la paie des fonctionnaires assure que près 80 millions seulement ont pu être économisés depuis 2012 grâce à la bancarisation, environ un tiers aurait été utilisé pour payer des allocations de fin de carrière à des policiers et des militaires. Le reste, plus de 40 millions, serait toujours sur un compte dédié à la Banque centrale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne